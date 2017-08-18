В аварии с туристическим автобусом в Японии пострадали 20 человек

2017-08-18 14:12 | www.trend.az | 3

Полиция Японии сообщила, что в аварии с туристическим автобусом на острове Хоккайдо пострадали 20 человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Авария с автобусом, в котором находились 49 человек - в основном туристы из Токио и столичного региона Японии, произошла в пятницу. Автобус съехал с трассы, упал в кювет и перевернулся на бок. Сообщается, что туристы направлялись на экскурсию из города Саппоро.

Ранее сообщалось примерно о 30 пострадавших. Состояние раненых пока не известно.