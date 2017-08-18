В Китае заработал первый в мире интернет-суд

2017-08-18 14:54 | www.oxu.az | 2

В китайском центре электронной коммерции в Ханчжоу открылся суд, специализирующийся на работе с делами, связанными с интернетом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Xinhua.

Этот суд будет рассматривать дела, связанные с мошенничеством в онлайн-торговле, дела о заключенных онлайн долговых контрактах и о нарушении авторских прав в интернете.

Все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, будут проводить через сайт суда. Слушания и объявление приговора – в режиме видеотрансляции.

Н.О.