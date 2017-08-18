Полиция назвала имя предполагаемого исполнителя теракта в Барселоне

2017-08-18 14:31 | www.trend.az | 4

Автономная полиция Каталонии разыскивает 18-летнего Мусу Укабира, который считается вероятным исполнителем теракта в Барселоне, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на газету La Vanguardia.

Источники, близкие к расследованию, сообщили газете, что правоохранительные органы сейчас пытаются выяснить, нет ли этого человека в числе террористов, ликвидированных после теракта в Камбрильсе.

Западные СМИ отмечают, что Укабир является братом задержанного ранее 34-летнего выходца из Марокко Дрисса Укабира. По данным следствия, Укабир арендовал фургон, с помощью которого был совершен теракт в Барселоне.

Укабира задержали в тот момент, когда он направлялся в правоохранительные органы сообщить о краже документов. В прошлом Укабир провел месяц в испанской тюрьме за сексуальные домогательства.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Водитель фургона пока не найден, однако полиции удалось задержать трех подозреваемых в совершении теракта.

Позднее злоумышленники попытались совершить аналогичный теракт в Камбрильсе, в результате чего несколько человек пострадали, а один из раненых погиб. Сообщается, что в числе пострадавших одна россиянка.