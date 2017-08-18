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МВД Германии заявило о высоком уровне террористической опасности в стране

2017-08-18 14:37 | www.trend.az | 2

Террористическая угроза в Германии остается высокой в свете атаки в Барселоне, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МВД Йоханнес Димрот, передает РИА Новости.

"Уровень угрозы высокий, он был высоким перед вчерашними ужасными событиями, и он останется высоким", - сказал Димрот, добавив, что "в настоящее время прямой связи (событий в Испании) с Германией не выявлено, согласно информации, которую мы получили от испанских коллег".

"Но хочу подчеркнуть, что это промежуточный итог, процесс расследования идет очень динамично", - добавил Димрот.

Накануне днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ. Власти Каталонии подтвердили гибель 14 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

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