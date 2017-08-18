Минобороны Азербайджана ответило на распространенные армянами дезинформации

2017-08-18 15:27 | www.apa.az | 4

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В заявлении пресс-службы говорится, что, распространяя такого рода дезинформации, армянская сторона старается показать свою компетентность в связи с ВС Азербайджана. На самом же деле, публикуемые «письма с секретной информацией» написаны настолько безграмотно и неаккуратно, что их фальшивость не вызывает никакого сомнения.

«Все это выдумывается армянскими спецслужбами и «специалистами контрпропаганды» на непрофессиональном уровне, наспех и представляет собой ничто иное, как клочок бумаги. Фальсификации и ошибки в последних письмах приковывают к себе еще больше внимания. Поскольку начальник Генштаба регулярно в устной форме докладывает министру обороны о ситуации в армии, необходимости в служебном общении в письменной форме не остается, как это пытается представить армянская пресса. Это письмо, написанное со множеством грамматических ошибок (до 20 ошибок), никак не соответствует внутренней переписке и делопроизводству в Министерстве Обороны Азербайджана. Были подделаны как официальный бланк с несуществующей символикой, так и поставленные там подписи. Указанные в этих документах даты, цифры, места и имена полностью выдуманы», - сообщили в министерстве.

В письме были невероятно преувеличены сведения о потерях во время апрельских боев 2016 года, число погибших намеренно было указано в разы больше: «Пресса всей страны и представители общественности участвовали в похоронах погибших, все видели, на каком высоком уровне проходил этот процесс, стали свидетелями, какую высокую оценку дает нашей армии Верховный главнокомандующий и того, как он наградил наших героев. Запоздалая информация в прессе Армении о якобы сокрытии числа потерь ничто иное, как блеф и не вмещается ни в какие этические нормы. Сегодня в период технического прогресса невозможно скрыть потери. Цифры, которые приводят армяне как потери нашей армии в ходе апрельских боев, на самом деле отражают потери, которые понесла Армения. Она до сих пор не представила прессе верную информацию об этом.

Не оправившееся после апрельских боев руководство Армении, преднамеренно во много раз завышает потери азербайджанской стороны с тем, чтобы ввести в заблуждение население Армении. Почему-то руководство Армении забывает о том, что армия Азербайджана, осуществив успешное контрнаступление и нанеся сокрушительный удар, освободила от оккупации территорию площадью в 2000 гектаров.

Что же касается причины объявления прекращения огня во время апрельских боев, то вопреки утверждениям армянской стороны, оно стало возможным при посредничестве третьей стороны, после унизительных и настоятельных просьб руководства Армении. Единственной причиной, по которой азербайджанская сторона согласилась на такую встречу, стало желание положить конец кровопролитию.

Подобная фальсификация вражеской стороны представляет собой очередной и неудачный шаг, предпринятый в присущем армянам стиле в ответ на опубликованные в азербайджанских СМИ факты о негативных явлениях в армянской армии. Распространяя подобную информацию преступный военно-политический режим Армении пытается вывести себя на чистую воду, скрыть от собственного населения рост самоубийств среди военнослужащих вследствие бедственного положения, распространения неуставных отношений и других преступлений в армянской армии.

Будучи неспособной добиться успеха в боях на фронте, Армения пытается восполнить свои неудачи развязыванием войны в прессе, виртуальном пространстве, путем регистрации в соцсетях профилей с помощью фальшивых IP и «сражаясь» под именем азербайджанских блоггеров, никогда не служивших в ВС Азербайджана.

Минобороны заявляет, что распространяемая информация и документы полностью фальшивые и вымышленные, недопустимо их распространение в азербайджанских СМИ, обсуждение в соцсетях. Так как распространяемая дезинформация служит интересам врага, призываем не поддаваться на такого рода пропаганду».