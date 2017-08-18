В еще одном парке Баку появился бесплатный Wi-Fi

2017-08-18 15:00 | www.oxu.az | 2

ООО «Бакинская телефонная связь» расширило охват бесплатного Wi-Fi на территорию парка Гусейна Джавида , передает Oxu.Az со ссылкой на Trend.

Работы по расширению охвата беспроводной сети интернета ведутся с марта в рамках проекта «Общественный Wi-Fi». Цель проекта - обеспечить жителей и гостей столицы доступом к сети интернета в местах массового скопления людей.

В настоящее время бесплатным доступом к сети интернета охвачена территория Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Национального приморского парка, парка Центра Гейдара Алиева, Зимнего парка, Парка офицеров и парков Сахиль, Ахундова, Сабира и Хагани.

В ближайшее время бесплатным доступом Wi-Fi будет охвачена также территория парка Деде Горгуд.

С момента запуска сервиса на указанных территориях было зафиксировано свыше 500 тысяч подключений.

Для использования бесплатного доступа необходимо включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi, выбрать сеть Baku loves you и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона.

Э.А.

