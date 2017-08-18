Минобороны изобличило ложь армян

2017-08-18 15:06 | www.oxu.az | 2

В последние дни подконтрольные Минобороны Армении сайты распространяют ложные сведения, рассчитанные на внутреннюю аудиторию.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что армянская сторона, распространяя подобную дезинформацию, пытается показать свою осведомленность о ситуации в Вооруженных силах Азербайджана:

«На самом деле демонстрируемые «письма с секретной информацией» подготовлены настолько неграмотно и некомпетентно, что не вызывает сомнений, что все это выдумка с ног до головы. Это лишь листочки бумаги, непрофессионально и на скорую руку подготовленные спецслужбами Армении и «специалистами контрпропаганды».

Последние письма изобилуют неточностями и грамматическими ошибками. Отметим, что поскольку начальник Генштаба регулярно устно докладывает министру обороны о ситуации в армии, то в письменных обращениях в подобной форме не остается необходимости. Многочисленные грамматические ошибки и несоответствия стиля письма (в письме до 20 ошибок) не имеют никакого соответствия с внутренними переговорами и делопроизводством. Все, начиная от бланка с несуществующей символикой и заканчивая подписями, - подделано, указанные в этих документах даты, цифры, места и имена являются полной выдумкой.

Одним из упомянутых в письме моментов стало намеренное завышение потерь в апрельских боях 2016 года. Вся отечественная пресса и общественность тогда принимала участие в похоронах шехидов, каждый знает, на каком высоком уровне и как торжественно были организованы эти процессы. Поэтому, тиражирование спустя некоторое время армянской прессой информации о сокрытии потерь в азербайджанской армии является не более чем блефом и не соответствует никаким этическим нормам.

Не пришедшее в себя после апрельских боев руководство Армении, намеренно завышая потери азербайджанской стороны, старается отвлечь внимание населения Армении. Зачем-то они забывают, что Азербайджанская армия, проведя сокрушительную контратаку, освободила до 2000 гектаров своей территории.

Вопреки утверждениям армянской стороны, во время апрельских боев руководство Армении испугалось успешного продвижения азербайджанской армии и с помощью мольбы, унижений при посредничестве третьей стороны добилось установления режим прекращения огня. Азербайджанская сторона согласилось на этот шаг лишь с целью избежать дальнейшего кровопролития.

Министерство обороны заявляет, что распространенные данные и документы – подделка. Публикация их азербайджанской прессой, выставление на обсуждение в социальных сетях абсолютно недопустимы. Распространяемые данные являются дезинформацией и служат интересам врага, поэтому призываем не поддаваться на эту пропаганду».

Н.О.

