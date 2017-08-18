Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана обсудили двусторонние отношения

2017-08-18 14:46 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министры иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана Абдулазиз Камилов и Эрлан Абдылдаев обсудили на встрече в Бишкеке состояние и перспективы двусторонних отношений, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Узбекистана.

Министры высоко оценили итоги состоявшихся в Бишкеке заседаний узбекско-кыргызских межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации госграницы, прошедших под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

В ходе заседаний межправительственных комиссий стороны договорились активно развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, которое сегодня обретает новую динамику, углублять взаимодействие в сферах транспорта, сельского и водного хозяйства, энергетики, культуры, здравоохранения, образования и науки, туризма.

По данным пресс-службы, «главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по дате и повестке дня предстоящего визита на высшем уровне».

Абдулазиз Камилов официально пригласил Эрлана Абдылдаева принять участие в работе международной конференции по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии, которую Узбекистан планирует провести под эгидой ООН в ноябре текущего года в Самарканде.

(Автор: Демир Азизов)