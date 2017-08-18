Число жертв терактов в Испании увеличилось до 14

2017-08-18 14:47 | www.trend.az | 2

Один из пострадавших во время теракта 17 августа в испанском городе Камбрильс скончался от ножевых ранений, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на испанскую газету El Diario.

Таким образом, общее число погибших в результате совершенных в четверг атак в Каталонии возросло до 14.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Водитель фургона пока не найден, однако полиции удалось задержать трех подозреваемых в совершении теракта.

Позднее злоумышленники попытались совершить аналогичный теракт в Камбрильсе, в результате чего несколько человек пострадали, а один из раненых погиб. Сообщается, что в числе пострадавших одна россиянка.