Азербайджанцы Украины встретят Саакашвили с цветами

2017-08-18 15:12 | www.oxu.az | 5

Азербайджанцы Украины 10 сентября намерены также приехать в пункт пропуска «Краковец» встречать бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом на своей страничке facebook сообщил председатель Всеукраинской общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины» Хикмет Джавадов.

«Я и наши члены 10 сентября будем встречать Саакашвили на границе», - пишет он.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что вернется на Украину 10 сентября с территории Польши.

«Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска «Краковец», - заявил Саакашвили в среду в прямой трансляции в facebook, призвав власти Украины «не перекапывать землю» на границе и «не устраивать цирка» в связи с его возвращением.

И.Ф.