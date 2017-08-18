Среди жертв теракта в Барселоне узбекские граждане не значатся – МИД

2017-08-18 15:00 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекские граждане не пострадали в результате терактов, произошедших в испанской Каталонии, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

«По предварительной информации посольства Узбекистана в Мадриде, среди жертв и пострадавших в результате терактов 17 августа 2017 года в Каталонии (Испания) узбекские граждане не значатся», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, посольство поддерживает контакты с МИД и другими испанскими государственными структурами.

Как сообщалось, что в столице Каталонии в результате наезда фургона на пешеходов на бульваре Рамбла погибли 13 человек и около 100 получили ранения.

(Автор: Демир Азизов)