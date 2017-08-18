Минобороны Азербайджана: Преступный военно-политический режим Армении пытается отвлечь внимание населения от роста суицидов среди военнослужащих

2017-08-18 15:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В последнее время на сайтах, находящихся под контролем министерства обороны Армении, распространяется лживая и поддельная информация об азербайджанской армии, рассчитанная на внутреннюю аудиторию, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в пятницу.

Подобная фальсификация противника является очередным, безуспешным шагом в армянском стиле, предпринятым в ответ на факты, распространяемые в последние дни в азербайджанской прессе о негативных случаях в захватнической армянской армии.

Пытаясь обелить себя, преступный военно-политический режим такими новостями пытается отвлечь внимание населения от растущего числа суицидов, неуставных отношений и других преступных деяний среди военнослужащих, связанных с плачевной ситуацией сложившейся в армянской армии.

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