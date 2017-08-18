В терактах в Испании пострадали граждане 34 стран
2017-08-18 15:34 | www.oxu.az | 3
Граждане 34 государств погибли или получили ранения в результате нападений в Барселоне и Камбрильсе.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на RT, об этом сообщает служба по чрезвычайным ситуациям Каталонии.
«Погибшие и раненные в терактах в Камбрильсе и Барселоне, по предварительным данным, из 34 различных стран», — говорится в сообщении службы по чрезвычайным ситуациям Каталонии в Twitter.
17 августа фургон въехал в толпу в центре Барселоны. По последним данным, в результате теракта погибли 13 человек, более 100 пострадали.
Позднее в этот же день в городе Камбрильс террористы на фургоне пытались въехать в пешеходную зону, однако их машина перевернулась. Несколько человек пострадали. Позднее одна из пострадавших скончалась
Н.О.