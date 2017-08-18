Мариана Василева: Уровень гимнасток из регионов Азербайджана растет

2017-08-18 15:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Уровень гимнасток, представляющих регионы Азербайджана, растет с каждым годом, сказала в пятницу Trend главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

По ее словам, в этом году в Открытом чемпионате Азербайджана участвуют гимнастки из рекордного количества регионов страны.

"Раньше в этих соревнованиях участвовала только Гянджа, а сейчас мы видим и Кюрдамир, и Зиря. Регионы подтянулись на самом деле, и это отлично, уровень растет с каждым годом. Сегодня мы видим новое поколение гимнасток в сборной с совсем новыми упражнениями, составленными буквально полтора месяца назад. В целом мы начали усиленно готовиться к следующему сезону. Уже совсем скоро пройдет чемпионат мира, где Азербайджан будут представлять Зохра Агамирова и Айшан Байрамова", - сказала Василева.

По ее словам, ряд гимнасток перешел в этом году в разряд "взрослых".

"Новых имен во "взрослой" программе нет. Это те же девочки, которые в прошлом году были юниорками, а теперь выступают во взрослой возрастной категории. Елизавета Лузан, Дарья Фаршбафшахрияри, Нармина Самедова и Арзу Джалилова – это четыре основные гимнастки, которые будут готовиться к чемпионату Европы 2018 года. Они все выступают сейчас индивидуально, им это только помогает. Для страны и Федерации гимнастики очень важны хорошие выступления на кубках мира, потому что молодое поколение имеет возможность видеть известных спортсменок и учиться у них", - сказала Василева.

Главный тренер добавила, что в чемпионате участвуют гимнастки из других стран.

"В частности, в турнире принимает участие сборная Новой Зеландии, присутствуют новозеландские судьи международной категории. Они сказали мне, что им нравится уровень организации соревнований, к тому же они намерены позаимствовать у нас какие-то идеи. В последнюю неделю на сборах в Баку были также сборная Австралии и сборная США. Я очень рада, что им здесь понравилось, мы помогли им с составлением упражнений. На следующей неделе сюда на сборы прилетает турецкая юниорская команда, а также сборная Египта. Сейчас у Федерации гимнастики очень много гостей, и это радует", - сказала Василева.

Особо главный тренер сборной отметила рост уровня гимнасток из Зиря.

"На турнире, который мы провели первого июня ко Дню защиты детей, представительницы клуба "Зиря", который открылся буквально полтора-два года назад, впервые выиграли одну из возрастных категорий, обошли бакинских гимнасток. И не просто выиграли, а показали довольно высокий уровень", - сказала Василева.

В пятницу в Баку во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики стартовал XXIV Открытый чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике.

(Автор: Максим Цурков)