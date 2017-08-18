В Узбекистане приготовили плов весом более 6 тонн

2017-08-18 15:29 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - В городе Алмалык (Ташкентская область) накануне приготовили самый большой плов в Узбекистане, сообщили Trend в пятницу в хокимияте (администрации) города.

Вес рекордного блюда, зафиксированный экспертами, составил более шести тонн.

Плов приготовили в казане диаметром 4,2 метра и объемом почти в восемь тысяч литров, специально отлитым для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил более семи тонн, очаг, на котором разместили казан, весил почти три тонны.

Для приготовления плова использовалось рекордное количество продуктов – 826 килограммов говядины, 825,5 килограмма баранины, 1,65 тонны риса. В громадный казан положили 2,4 тонны моркови, 185 килограммов лука, 350 литров растительного масла, огромное количество соли и приправ.

В приготовлении плова принимали участие более 50 именитых ошпазов (поваров) со всего Узбекистана.

Готовый плов раздали гостям мероприятия и более чем 22 тысячам жителей Алмалыка.

В общей сложности над организацией, приготовлением и раздачей плова день и ночь работали 150 человек разных профессий.

По данным организаторов мероприятия - телеканала Milliy, это была репетиция приготовления самого большого плова в мире. Официальная попытка установить мировой рекорд и внести его в Книгу рекордов Гиннеса состоится восьмого сентября в рамках фестиваля традиционной культуры «Узбегим».

Отметим, что в декабре 2016 года узбекский плов был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)