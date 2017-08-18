В Баку будет организована дискуссия бывших глав государств и правительств с молодыми лидерами

2017-08-18 16:03 | www.apa.az | 4

Дети бывших президентов и премьер-министров нескольких стран приедут в Баку для участия в Глобальном форуме молодых лидеров, который пройдет в столице Азербайджана 21-24 августа при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Международного центра Низами Гянджеви.

Как сообщили АПА в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, на форуме будут участвовать бывший президент Болгарии Росен Плевнелиев, бывший президент Сербии Борис Тадич, бывший президент Хорватии Иво Йосипович, бывший президент Латвии Валдис Затлерс, бывший премьер Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия, бывший президент Израиля Далия Ицик, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший первый вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин, бывший глава МИД Турции Хикмет Четин.

На форум приглашены около 20 гостей высшего уровня. В рамках заседания молодые лидеры обсудят с бывшими главами государств и правительств различные темы в форме интерактивного диалога.

Отметим, в мероприятии, организатором которого является Международный центр Низами Гянджеви, предусмотрено участие около 80 молодых лидеров и исследователей из различных стран мира. Кроме того, планируется презентация ряда авторитетных программ.