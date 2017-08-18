Саморазоблачение Мельмана или как израильский журналист попал в армянскую ловушку?

2017-08-18 15:50 | www.oxu.az | 3

Вот уже как несколько дней информационное пространство Израиля, а также Южного Кавказа сотрясается скандальным сообщением корреспондента «Маарив а-Шавуа» Йоси Мельмана об инциденте с израильской компанией Aeronautics в Азербайджане. Эта информация сразу была подхвачена остальными интернет-сайтами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на News.az, однако не один из них не проводил независимого расследования. Они лишь ссылались на первоисточник, то есть на «Маарив». Если бы они потратили усилия на расследование, то обнаружили бы, что вся эта история с израильской компанией и Азербайджаном, от начала до конца, является вымыслом.

Автор статьи Йоси Мельман, хоть и один из наиболее известных в мире израильских журналистов, автор множества журналистских расследований и десятка книг, оказался слабым человеком и не выдержал испытание деньгами. Он был уволен из газеты Haaretz после более чем 20-летнего периода работы. Та же участь постигла его всего лишь спустя год сотрудничества с новостным сайтом Walla за то, что стало известно, что Йосси Мельман брал взятки в довольно крупных размерах. За годы работы в журналистике он нарушил основные требования журналистики - социальная ответственность, принципиальность, объективность в оценке, умение отстаивать истину.

Известно также, что Иерусалимский патриархат армянской апостольской церкви, который создан на наследии и имуществе албанской церкви, обладает большим влиянием и богатством в Израиле. Совместными с посольством Армении в Египте во главе с Арменом Мелконяном, который по совместительству возглавляет и дипмиссию Армении в Израиле усилиями, а также довольно многочисленным 10.000 армянским лобби Израиля армяне вылепили из этого журналиста рьяного критика и ненавистника Азербайджана. Так, недавно на страницах издания The Armenian Interest Йоси Мельман выдвинул предложение представителям Армении о том, что Израиль якобы созрел для работы с Арменией, но инициатива должна исходить от этого государства.

Человек, хоть не много сведущий в вопросах внешней политики и расклада сил понимает, что армяне, как бы они ни работали, и какие бы они не затрачивали средства, слишком слабы для того, чтобы изменить или хоть как-то повлиять на дружественные отношения Азербайджана и Израиля.

И.Ф.