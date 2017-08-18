Азербайджанский фильм выдвинут на соискание премии "Оскар" (ФОТО)

2017-08-18 15:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский фильм "Nar bağı" ("Гранатовый сад") выдвинут на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", сообщили Trend Life в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР).

Решение об этом было принято на заседании комиссии СКАР по выдвижению от Азербайджана на "Оскара" фильма в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

"Nar bağı" ("Гранатовый сад") - фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film" снят по заказу министерства культуры и туризма Азербайджана.

Режиссер-постановщик фильма "Nar bağı" - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебоо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях снялись Гурбан Исмаилов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

"Гранатовый сад" - драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой приезжает в родной дом, где живет его семья. Но после стольких лет отсутствия все уже не будет, как прежде…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)