Разработана тепловая вакцинация против рака

2017-08-18 15:57 | www.oxu.az | 5

Исследователи из Университета Дьюка смогли значительно улучшить эффект противораковой терапии, объединив два революционных метода лечения, передает Oxu.Az со ссылкой на life.

Иммунотерапию ученые сочетали с уникальной технологией нагрева раковых клеток до критической температуры. После введения особого раствора раковые клетки просто погибали от нагрева, и через некоторое время онкомаркеры зафиксировали значительное снижение количества раковых клеток в крови.

Метод нагрева раковых клеток неинвазивен — это не полостная операция, для которой требуется хирургический разрез. Препарат вводится обычными шприцами и не требует дополнительной подготовки. Фототермическая иммунотерапия, по словам учёных, не токсична, не оказывает пагубного влияния и максимально удобна для пациента.

Эксперименты на мышах показали, что смешанная терапия позволяет не просто продлить жизнь, но и фактически вылечить болезнь. Подобные мыши, на которых учёные испытывали препарат, до сих пор живут с нулевым процентом рецидивов.

Н.О.