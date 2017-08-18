Нефтяная корзина ОПЕК подешевела

2017-08-18 15:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 17 августа составила 48,07 доллара за баррель, что на 0,62 доллара меньше показателя среды, сообщили Trend в пятницу в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Zafiro (Экваториальная Гвинея), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) and Merey (Венесуэла).

Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли к росту на данных по снижению запасов в США, а также удешевлении доллара.

По состоянию на 15:12, стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,1 процента — до 51,08 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,17 процента — до 47,17 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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