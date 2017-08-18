Эмбрионы самок уничтожают ткани самцов

2017-08-18 16:10 | www.oxu.az | 3

Учёные из Национального института здоровья окружающей среды (NIEHS) доказали, что развитие эмбрионов самок протекает с огромным ущербом для эмбрионов самцов, передает Oxu.Az со ссылок на Life.

Исследователи доказали, что уничтожение женскими эмбрионом тканей Вольфова протока — не пассивный биологический процесс, а крайне активный.

Эксперименты на мышах показали, что отдельные клетки не «рассасываются» сами по себе, а целенаправленно отмечаются формирующимся организмом самки, после чего уничтожаются выделением специального белка. Следующим этапом клинических исследований станет подробное изучение того же процесса, но уже у людей. По мнению учёных, именно такие процессы и могут вызывать тяжёлые заболевания и бесплодие.

Н.О.