Пострадавшая в ДТП упала с каталки в больнице, впала в кому и умерла – ВИДЕО

2017-08-18 16:17 | www.oxu.az | 3

Женщина, которую сбила машина, упала с каталки в больнице, куда ее доставили.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лента, инцидент произошел 18 августа в одной из больниц в Московской области.

По словам брата виновника ДТП, после аварии и инцидента в медучреждении на голове пострадавшей образовалась большая гематома. Затем женщина потеряла сознание и впала в кому. Через три месяца она умерла, не приходя в сознание.

Родственники покойной подали гражданский иск к автомобилисту о компенсации морального вреда в размере девяти миллионов рублей.

«В обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться, уголовное дело в отношении водителя в передано в Серпуховский городской суд», - передает телеканал.

И.Ф.