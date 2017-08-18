Минобороны Азербайджана: Преступный военно-политический режим Армении пытается отвлечь внимание населения от роста суицидов среди военнослужащих (версия 2)

2017-08-18 16:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В последнее время на сайтах, находящихся под контролем министерства обороны Армении, распространяется лживая и поддельная информация об азербайджанской армии, рассчитанная на внутреннюю аудиторию, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в пятницу.

Подобная фальсификация противника является очередным, безуспешным шагом в армянском стиле, предпринятым в ответ на факты, распространяемые в последние дни в азербайджанской прессе о негативных случаях в захватнической армянской армии.

Пытаясь обелить себя, преступный военно-политический режим такими новостями пытается отвлечь внимание населения от растущего числа суицидов, неуставных отношений и других преступных деяний среди военнослужащих, связанных с плачевной ситуацией сложившейся в армянской армии.

Как сообщает минобороны Азербайджана, распространяя подобную дезинформацию, армянская сторона пытается показать, что якобы проинформирована о Вооруженных силах Азербайджана.

На самом деле продемонстрированные "письма, содержащие секретную информацию", настолько неграмотно и некомпетентно составлены, что факт их поддельности от начала до конца не вызывает никаких сомнений. Все они являются не более чем клочками бумаги, содержащими непрофессионально, наспех выдуманную армянскими органами спецслужб и "специалистами контрпропаганды" информацию.

Согласно сообщению, больше всего привлекает внимание своей фальсификацией и ошибками последнее распространенное письмо. Отмечается, что так как начальник Генштаба регулярно в устной форме докладывает министру обороны о ситуации в армии, в письменных обращениях касательно служебных вопросов, представленных армянской прессой, не возникает необходимости. Это письмо, составленное с большим количеством грамматических ошибок и несоответствий в стиле написания (в письме имеется до 20 ошибок), не имеет ни малейшего отношения к внутренней переписке и делопроизводству министерства обороны. Подделаны как официальный бланк с несуществующей символикой, так и подписи на нем. Все указанные в документе даты, цифры и имена полностью выдуманы.

В министерстве отмечают, что одним из указанных в письме моментов является информация о намеренно преувеличенных до немыслимой степени потерях в апрельских боях 2016 года.

"Вся пресса и общественность страны в этот период принимали участие в церемониях похорон шехидов, все наблюдали за тем, на каком высоком уровне и как торжественно они были организованы, были свидетелями того, как высоко ценит Верховный главнокомандующий нашу армию, и награждения наших героев. Поэтому тиражирование армянской прессой спустя столько времени информации о якобы сокрытии потерь является не более чем блефом и не вписывается в рамки этических норм. На нынешнем этапе развития технического прогресса от населения никак невозможно скрыть потери. Приведенные цифры о количестве потерь во время апрельских боев на самом деле являются потерями Армении, и они до сих пор не предоставили обществу правдивую информацию об этом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство Армении, которое не может прийти в себя после апрельских боев, намеренно значительно завышая потери азербайджанской стороны, пытается отвлечь внимание населения страны. Они почему-то забывают о контрнаступательной операции, в результате которой азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары и освободила от оккупации территорию площадью до 2000 гектаров.

Причиной же объявления режима прекращения огня во время апрельских боев, вопреки утверждениям противоположной стороны, является посредничество третьей стороны после настоятельной мольбы руководства Армении. Азербайджанская сторона согласилась на этот шаг по одной единственной причине - положить конец кровопролитию.

Согласно сообщению, Армения, которой не удается добиться успехов в боях на фронте, развязывая сегодня войну в виртуальном пространстве и на бумаге, пытается хотя бы частично взять реванш за свои неудачи.

Министерство обороны заявляет, что распространенные информация и документы полностью сфальсифицированы и выдуманы и их распространение в азербайджанской прессе и обсуждение в социальных сетях абсолютно недопустимо. Оборонное ведомство отмечает, что распространяемая информация является дезинформацией и служит интересам противника и призывает не поддаваться на подобные провокации.

(Текст: Талех Агавердиев, Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)