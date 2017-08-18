Министр: «Боливия поддерживает независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана»

2017-08-18 16:37 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом во время заявления для прессы после встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым сказал министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани.

На встрече была отмечена значимость взаимных визитов с точки зрения расширения дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Боливией. В этой связи была подчеркнута важность первого официального визита министра иностранных дел Боливии в Азербайджан. Министры рассмотрели нынешний уровень двусторонних отношений. Они отметили, что для сотрудничества в энергетической, экономической, сельскохозяйственной, горно-добывающей, образовательной сферах имеются широкие возможности.

Министры еще раз выразили взаимное уважение и поддержку политической независимости, территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и Боливии. Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули неприемлемость вмешательства во внутренние дела государств, резко осудили все формы и проявления сепаратизма и терроризма.