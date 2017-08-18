Эрдоган обратился к туркам Германии

2017-08-18 16:25 | www.oxu.az | 4

Президент Турции призвал турок Германии не поддерживать на выборах Христианско-демократический союз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Реджеп Тайип Эрдоган призывал турок Германии не голосовать за Христианско-демократический союз на выборах, так как эта партия враждебно относится к Турции.

Эрдоган выразил уверенность в том, что турки Германии преподадут важный урок на выборах Христианско-демократическому союзу.

Отметим, что парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября, до этого времени у власти будет находиться кабинет министров Ангелы Меркель.

Ранее правительство ФРГ потребовало, чтобы Евросоюз оказал финансовое давление на Анкару.

Кроме того, в правительстве ФРГ полагают, что ЕС должен заморозить переговоры с Турцией по модернизации таможенного союза.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что страна пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары и свои кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции, в свою очередь, назвало заявления Габриэля неприемлемыми и углубляющими кризис между двумя странами.

Н.О.