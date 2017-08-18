В Испании задержали четвертого подозреваемого в связи с терактами

2017-08-18 16:34 | www.oxu.az | 3

Каталонская полиция задержала четвертого подозреваемого в связи с терактами в городах Барселона и Камбрильс, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

Как сообщили также экстренные службы Каталонии в своем твиттере, число погибших при терактах в Каталонии увеличилось до 14 человек. По данным медслужб, женщина, госпитализированная при атаке в городе Камбрильс, скончалась от полученных ран.

Число же раненых в результате теракта в Барселоне увеличилось до 130 человек, заявил советник по здравоохранению правительства Каталонии Антони Комин в интервью радиостанции Catalunya Ràdio.

По его словам, 16 человек находятся в критическом состоянии.

Н.О.