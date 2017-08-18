Азербайджан представлен на пленэре ТЮРКСОЙ (ФОТО)

2017-08-18 16:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Пленэр художников ТЮРКСОЙ, занимающий важное место в программе традиционных мероприятий Международной организации тюркской культуры, в двадцатый раз собирает вместе художников тюркского мира, сообщили Trend Life в пресс-службе организации.

На этот раз пленэр проходит в Туркестане (Казахстан), культурной столице тюркского мира 2017 года.

В международном пленэре участвуют 25 живописцев из 15 стран, из которых 11 художников представляют Казахстан.

В акимате Южно-Казахстанской области состоялась пресс-конференция, посвященная двадцатому пленэру художников ТЮРКСОЙ, которая проходила под председательством руководителя Управления культуры области Нурболата Ахметжанова.

Представителей прессы ознакомили с информацией о самом мероприятии, а также представили его участников – художников из Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Турции, субъектов Российской Федерации – Башкортостана, Хакасии, Саха (Якутии), Чувашии, а также из Украины, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Турецкой Республики Северного Кипра и Автономного территориального образования Гагаузия Республики Молдова.

Пленэр ТЮРКСОЙ в Туркестане продлится до 22 августа.

"В полотнах художников тюркского мира, созданных на пленэре ТЮРКСОЙ, будут отражены все красоты Южного Казахстана. Главная миссия этой творческой встречи художников – рассказать о ценностях казахского народа, наших традициях и обычаях, истории и святынях ", - сказал на пресс-конференции Ахметжанов.

После пресс-конференции, состоявшейся в Шымкенте, участники пленэра выехали в Туркестан, где в первую очередь ознакомились с главной достопримечательностью – комплексом Ходжи Ахмеда Ясави и окружающими его историческими местами и памятниками.

Возле мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави и началась работа пленэра. Очарованные древним памятником художники старались запечатлеть увиденное на своих холстах. Описывая свои впечатления от выдающегося памятника архитектуры, включенного в список наследия ЮНЕСКО, художники, приехавшие из тюркских стран и регионов, не могли сдержать волнения, которое вдохновило их на создание оригинальных полотен.

Программа двадцатого пленэра ТЮРКСОЙ предусматривает ряд интересных мероприятий, которые помогут художникам лучше узнать Туркестан – культурную столицу тюркского мира, а также другие города Южно-Казахстанской области.

Работы, созданные на пленэре, будут экспонироваться на выставке, которая откроется 22 августа 2017 года.

Пленэр ТЮРКСОЙ

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) вскоре после своего создания приступила к проведению мероприятий, направленных на популяризацию искусства тюркского мира и творческий обмен между художниками разных стран. Так, организован пленэр художников ТЮРКСОЙ – международная творческая лаборатория живописи и изобразительного искусства тюркских народов.

В пленэрах ТЮРКСОЙ, проводимых регулярно начиная с 1997 года, приняли участие около трехсот художников. Почти полторы тысячи произведений искусства, созданных во время пленэров, составляют сегодня художественную коллекцию ТЮРКСОЙ.

Произведения из коллекции ТЮРКСОЙ экспонировались почти на сотне выставок, которые Международная организация проводила во многих странах и городах мира. Данные экспозиции не только демонстрировали высокий уровень развития искусства в тюркских странах, но также подарили зрителям возможность познакомиться с культурной сокровищницей тюркского мира.

Произведения, созданные на очередном пленэре, рассматриваются и оцениваются компетентным жюри, которое присуждает автору лучшей работы Премию ТЮРКСОЙ в области изобразительного искусства.

ТЮРКСОЙ, реализуя свою миссию по изучению, развитию и популяризации тюркской культуры, продолжает знакомить мировое сообщество с достижениями современных художников тюркских стран.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)