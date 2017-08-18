Грузия потребовала от Украины экстрадировать Саакашвили

2017-08-18 16:40 | www.oxu.az | 2

Грузинская прокуратура направила запрос на экстрадицию экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили сразу в несколько стран, включая Украину, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Как заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани, в отношении Саакашвили уже возбуждено четыре уголовных дела и прокуратура будет требовать его экстрадиции из любой страны, в которой он решит остановиться.

Напомним, что в конце июля президент Украины Пётр Порошенко лишил гражданства Михеила Саакашвили, после чего тот решил отправиться в тур по Европе.

Н.О.