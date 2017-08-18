Эрдоган назвал правящие партии Германии врагами турок

2017-08-18 16:49 | www.apa.az | 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг жесткой критике правительство ФРГ и правящую коалицию этой страны.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Хюррийет», Р.Т. Эрдоган ответил на вопросы журналистов после пятничного намаза.

Глава турецкого государства выразил отношение к тому, что канцлер Германии Ангела Меркель выступает против обновления соглашения о таможенном союзе между Турцией и ЕС и выделения Турции финансовой помощи по линии ЕС.

По его словам, власти Германии проецирует внутриполитическую борьбу в преддверии выборов на межгосударственные отношения.

«Германия не соблюдает правила ЕС. Ответственность за проблемы между нами лежит на Германии. В преддверии выборов, которые пройдут в Германии через 25-30 дней, христианские демократы и социал-демократы следуют девизу «чем больше притесним Турцию, тем больше получим голосов. Я призываю наших сограждан в Германии к тому, чтобы они не допускали ошибки и не поддерживали их. Ни христианских демократов, ни социал-демократов, ни зеленых. Все они враги турок», - сказал турецкий лидер.