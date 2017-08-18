ДТП в Бодруме: ранена азербайджанка

2017-08-18 16:53 | www.oxu.az | 2

В результате падения автомобиля с утеса в Бодруме двое человек погибли и одна пассажирка - гражданка Азербайджана, получила тяжелые травмы, сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина вылетела с дороги в утес.

Погибли 27-летний водитель машины Серхат Далмыш, 19-летний Аныл Берке Атещ.

Гражданкой Азербайджана, которая вышла из машины и проползла 40 метров после аварии, оказалась 27-летняя Гюльмина Ибрагимова.

Состояние пострадавшей, которую доставили в больницу, оценивается как тяжелое, ее жизнь находится в опасности.

И.Ф.