В столице Бурунди прогремели два взрыва

2017-08-18 16:56 | www.trend.az | 2

Неизвестные напали на два бара в столице Бурунди городе Бужумбура, три человека погибли, 27 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

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По данным агентства, неизвестные бросили гранаты в два бара, находящиеся в столице. В результате взрывов один человек погиб на месте, 29 пострадавших доставили в больницу. Двое из них позже скончались.

Выживший в результате атаки заявил, что нападавшие не пытались ограбить клиентов или украсть что-то в баре.