В столице Бурунди прогремели два взрыва
2017-08-18 16:56 | www.trend.az | 2
Неизвестные напали на два бара в столице Бурунди городе Бужумбура, три человека погибли, 27 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
По данным агентства, неизвестные бросили гранаты в два бара, находящиеся в столице. В результате взрывов один человек погиб на месте, 29 пострадавших доставили в больницу. Двое из них позже скончались.
Выживший в результате атаки заявил, что нападавшие не пытались ограбить клиентов или украсть что-то в баре.