Известные азербайджанские артисты выйдут на сцену со своими детьми: уникальный концерт в Баку

2017-08-18 16:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 23 сентября пройдет уникальный концерт под названием “Məşhurlar və övladları” ("Знаменитости и дети"), сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

Подобный проект будет реализован в Азербайджане впервые.

В праздничном вечере дуэтом выступят народная артистка Шахназ Гашимова и сын Турал Абдуллаев, народная артистка Гюльяз Мамедова и сын Рамазан Шарифзаде, народный артист Рамиз Новруз и сын Джавидан Новруз, народная артистка Шафига Эйвазова и дочь Мехри Асадуллаева, заслуженный деятель искусств Агиль Меликов и сын Гусейн Меликов, заслуженная артистка Нурия Гусейнова и дочь Чиланай Бадалова, заслуженный артист Теюб Асланов и сын Ниджат Асланов, заслуженная артистка Эльза Сейидджахан и сын Алекбер Гасымов, заслуженный артист Чингиз Ахмедов и сын Ибрагим Ахмедов, заслуженный работник культуры ашуг Улдуз и дочь Саадет Улдуз, исполнители Кенуль Керимова и сын Рашад Мамедов, ашуг Зульфия и сын Бабек Гулузаде, Руфат Ахундов и сын Мухаммедали Ахундов, Эмиль Бадалов и дочь Саадет Бадалова, Эльхан Гараханоглу и сын Айхан Ширинов, Рена Талыбова и сын Ниджат Джафарзаде и другие.

В проекте в качестве почетных гостей примут участие народный артист Фаиг Агаев, заслуженная артистка Айбениз Гашимова, певцы Надир Гафарзаде и мейханачы Вугар Абдулов.

Начало концерта в 19:00. Цена билетов от 10 до 40 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN Xidmət и на сайте http://iticket.az/. Телефоны для справок: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)