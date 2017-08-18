Россия поставила в Турцию 17,5 млрд кубометров газа с начала года

2017-08-18 17:01 | www.trend.az | 3

Около 17,5 миллиарда кубометров газа поставлено в Турцию из России с начала года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе круглого стола 86-й Измирской международной ярмарки, передает РИА Новости

"В этом году уже поставлено (из России в Турцию — ред.) 17,5 миллиарда кубических метров газа", - сказал Новак.

Он напомнил, что в 2016 году более половины газа, потребленного в Турции, было российского происхождения. Кроме того, Россия является крупнейшим экспортером нефти и обеспечивает около 19 процентов потребности Турции в нефти.

Ранее "Газпром" сообщал, что с 1 января по 15 августа увеличил экспорт газа в Турцию на 22,4 процент по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В первом полугодии "Газпром" нарастил поставки газа в Турцию на 20,7 процента, до 14,436 миллиардов кубометров.