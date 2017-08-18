Боливия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана - МИД (ФОТО)

2017-08-18 17:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Боливия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Об этом министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани сказал в рамках официальной встречи с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, говорится в пятницу в совместном сообщении МИД и Кабмина Азербайджана.

В ходе визита состоялась встреча один на один и в расширенном составе глав МИД Азербайджана и Боливии Эльмара Мамедъярова и Фернандо Уанакуни Мамани. Министры отметили важность взаимных визитов с точки зрения расширения сотрудничества и дружественных связей между Азербайджаном и Боливией, и в этом контексте подчеркнули значимость первого официального визита министра иностранных дел Боливии в Азербайджан.

Главы МИД рассмотрели нынешний уровень двусторонних отношений, отметили, что существуют широкие возможности для сотрудничества в сферах энергетики, экономики, торговли, сельского хозяйства, горнорудной промышленности, образования и др.

Особо был отмечен студенческий обмен и обмен представителями науки в гуманитарной сфере.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что кандидатура Азербайджана была поддержана на выборах в члены Экономического и социального совета ООН на 2017-2019 годы и кандидатура Боливии - в члены Совета ООН по правам человека на 2015-2017 годы.

Министры отметили плодотворное сотрудничество между двумя странами в рамках Движения неприсоединения, выразили уверенность в том, что проведение Азербайджаном XIII саммита глав государств и правительств стран Движения неприсоединения и председательство в этой структуре в 2019-2022 годах внесут вклад в поощрение миротворческих целей и намерений Движения неприсоединения.

Министры еще раз заявили, что Азербайджан и Боливия взаимно уважают и поддерживают политическую независимость, территориальную целостность и суверенитет друг друга, отметили недопустимость вмешательства во внутренние дела государств, довели до внимания, что жестко осуждают все формы и проявления агрессивного сепаратизма и терроризма.

На встрече также был проведен обмен мнениями по расширению договорно-правовой базы между двумя странами, достигнута договоренность о поощрении межпарламентского сотрудничества.

Министры подписали «Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Боливии об отмене виз для лиц, имеющих дипломатические и официальные/служебные паспорта».

Также состоялась встреча главы МИД Боливии с премьер-министром Артуром Раси-заде, на которой боливийский министр передал приглашение Президента Боливии Эво Моралеса Аймы Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву для участия в IV саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который пройдет 20-24 ноября года в Боливии.

В рамках официального визита министр посетил Аллею почетного захоронения, возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Посетив также Аллею шехидов, Фернандо Уанакуни Мамани почтил память шехидов, возложил венок к «Вечному огню».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)