Стройработы в Масаллинской промзоне завершатся в первом квартале 2018 г. (ФОТО)

2017-08-18 17:15 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Строительные работы в Масаллинской промышленной зоне планируется завершить в первом квартале 2018 года, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, в настоящее время уже завершены работы по выравниванию территории и ведутся работы по закладке фундамента зданий и проведению коммуникационных линий. В целом в процесс строительных работ планируется привлечь около 200 рабочих, большинство из которых - местные жители.

На первом этапе планируется строительство трех производственных корпусов общей площадью 7006 квадратных метров, двухэтажного административного здания площадью 1251 квадратный метр и других вспомогательных участков. Также будет создана вся необходимая инфраструктура (электричество, газ, вода и связь).

В сообщении отмечено, что интерес к этой промышленной зоне очень высок, уже сейчас в ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" представлены 33 проекта на сумму свыше 33 миллионов манатов, которые можно реализовать на территории промзоны. Эти проекты охватывают в основном производство мебели, алюминиевых и пластиковых окон и дверей, различных строительных материалов, а также ремонт автомобилей.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)