Россиянин ударил полицейского в Турции и попал в больницу в тяжелом состоянии

2017-08-18 17:22 | www.oxu.az | 4

Российский турист был госпитализирован в тяжелом состоянии после конфликта с полицейским в турецкой Анталье, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Лента.

Инцидент произошел днем ранее в одном из торговых центров курорта. Полицейскому в штатском, патрулировавшему ТЦ, показалась подозрительной группа из четырех мужчин, пересчитывавших наличные.

Страж порядка попросил их предъявить документы. Тогда один из путешественников Владислав Раджа (Vladislav Rajja) ударил полицейского головой в лицо и рассек ему бровь.

В итоге на место инцидента прибыли другие силовики, которые арестовали туристов из России. По предварительным данным, в момент задержания Раджа упал и потерял сознание от удара головой о пол. Также сообщается, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В итоге он и пострадавший полицейский были доставлены в больницу.

Один из задержанных рассказал, что пересчитывал деньги (общая сумма составляла 120 тысяч турецких лир или примерно два миллиона рублей), так как рассчитывал купить на них машину. Он также пожаловался на избиение сотрудниками полиции. Сейчас стражи порядка ведут расследование происшествия — изучают записи видеокамер и опрашивают свидетелей.

В июле стало известно, что троих российских туристов задержали в провинции Анталья из-за того, что они попытались бесплатно отдохнуть в местном четырехзвездочном отеле.

И.Ф.