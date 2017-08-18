Трамп заявил о боевой готовности правоохранительных органов США

2017-08-18 17:23 | www.trend.az | 2

Американский президент Дональд Трамп заявил, что министерство внутренней безопасности США и правоохранительные органы находятся в состоянии боевой готовности, границы страны надежно защищены, передает РИА Новости.

"Министерство внутренней безопасности и правоохранительные органы находятся в состоянии боевой готовности и внимательно отслеживают любые подозрительные происшествия. Наши границы намного сильнее, чем когда-либо до этого", - написал Трамп в своем Twitter.

Такое заявление американского президента прозвучало на фоне терактов в Каталонии, а также сообщений об усилении мер безопасности на территории европейских стран в связи с атаками.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, 130 получили ранения. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка "Исламское государство". В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.