На реконструкцию систем водоснабжения и канализации в поселках Хазарского района выделено 5,78 млн. манатов

2017-08-18 17:32 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселках Бина, Мярдякан, Шаган и Шувелан Хазарского района Баку.

Как сообщает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации в данных поселках ОАО «Азерсу» выделено 5,78 миллиона манатов.