Президент выделил деньги Хазарскому району

2017-08-18 17:35 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселках Бина, Мардакян, Шаган и Шувелан Хазарского района Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселках Бина, Мардакян, Шаган и Шувелан Хазарского района Баку из средств, предусмотренных в указе президента от 27 декабря 2016 года «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», ОАО «Азерсу» будет выделено 5,78 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Н.О.

