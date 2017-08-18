Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения ряда бакинских поселков

2017-08-18 17:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселках Бина, Мардакян, Шаган и Шувелан Хазарского района Баку.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселках Бина, Мардакян, Шаган и Шувелан Хазарского района Баку из средств, предусмотренных в указе Президента от 27 декабря 2016 года «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», ОАО «Азерсу» будет выделено 5,78 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.