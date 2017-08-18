Президент Азербайджана направил письмо афганскому коллеге

2017-08-18 18:56 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил афганского коллегу Мохаммада Ашрафа Гани с национальным праздником его страны.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин президент, от своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Афганистан – Днем независимости. Верю, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов. В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Афганистана – мира и прогресса».