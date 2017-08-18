В Грузии арестован азербайджанец

2017-08-18 19:01 | www.apa.az | 3

В Грузии задержан подозреваемый в сбыте и хранении наркотических средств Фаиг Гусейнов. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает местное бюро АПА, соответствующее решение принял суд города Тбилиси.

На процессе Ф. Гусейнов сказал, что невиновен.

Отец Ф. Гусейнова Акрам Гусейнов также посчитал необоснованными выдвинутые в отношении его сына обвинения.

Отметим, в результате проведенных в последние дни в поселке Поничала спецопераций были задержаны 5 азербайджанцев.