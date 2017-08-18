Арестован глава строительной компании, который продавал одни и те же квартиры разным лицам

2017-08-18 19:20 | www.apa.az | 3

В связи с незаконными действиями должностных лиц ООО «Ideal-V» продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, было установлено, что директор строительной компании Чингиз Мамедов, войдя в сговор с учредителем и фактическим главой ООО «Ideal-V» Исой Мамедовым, злоупотребив должностными полномочиями, намеренно внес в официальные документы ложную информацию. Они повторно продавали квартиры в многоквартирном жилом здании по адресу город Баку, Насиминский район, улица Д. Алиевой 717 разным лицам, присвоив тем самым 3 млн. 206 тысяч 310 манатов.

Ч. Мамедов и И. Мамедов были привлечены к следствию в качестве обвиняемых лиц по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 313 (служебный подлог) и неоднократно были предупреждены, что должны выплатить нанесенный гражданам ущерб. Несмотря на это, они не выполнили требования, вследствие чего в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящий момент продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия в направлении наложения ареста на имущества обвиняемых лиц с целью обеспечения выплаты нанесенного гражданам ущерба.