В Испании ликвидировали водителя фургона, наехавшего на пешеходов

2017-08-18 20:39 | www.apa.az | 4

Водитель, устроивший теракт на пешеходной улице Барселоны, был ликвидирован полицией в Камбрильсе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники в полиции.

Ранее СМИ сообщали, что наезд совершил выходец из Марокко Мусса Укабир, брат задержанного по подозрению в причастности к терактам Дрисса Укабира.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, 130 пострадали, 65 человек до сих пор находятся в больницах.