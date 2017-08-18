Число жертв теракта в Испании возросло до 15 человек

2017-08-18 21:15 | www.apa.az | 4

Число жертв теракта в Испании возросло до 15 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, до этого сообщалось о 14 погибших.

Отмечалось, что в результате терактов пострадали 130 человек, из них 65 человек находятся в больницах.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Ответственность за теракты взяло "Исламское государство”.