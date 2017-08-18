Бэннон покинул пост главного политстратега Трампа

2017-08-18 21:43 | www.apa.az | 6

Советник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон покинул свой пост по взаимной договоренности с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря президента Сары Сандерс.

"Глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон пришли к взаимной договоренности, что сегодня - последний день работы Стива. Мы благодарим его за работу и желаем ему всего наилучшего", - говорится в распространенном заявлении.

Oтметим, что до прихода в предвыборную команду Трампа, Бэннон руководил интернет-сайтом Breitbart, который считается рупором крайне правых.