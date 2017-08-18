Число погибших при оползне в Сьерра-Леоне превысило 460 человек

2017-08-18 22:10 | www.apa.az | 6

Число погибших в результате схода оползня в столице Сьерра-Леоне городе Фритауне достигло 461, из них 156 дети.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что было обнаружено около 400 тел погибших.

Сильные ливни в Сьерра-Леоне 14 августа привели к наводнению и сходу оползня, в результате которых в столице страны Фритауне погибли более 400 человек. Число пропавших без вести достигло 600. Поисковые работы продолжаются.