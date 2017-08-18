Полиция не рассматривает нападение в Турку как теракт - ОБНОВЛЕНО

2017-08-18 22:25 | www.apa.az | 6

Полиция Финляндии пока не квалифицирует нападение преступника с ножом на прохожих в центре города Турку как теракт.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в пятницу МВД республики.

"Полиция в настоящий момент не рассматривает случившееся как теракт. Полиция и Пограничная служба усилили меры безопасности по всей стране", - говорится в заявлении.

Стражи порядка открыли огонь по преступнику, ранив его в ногу. Мужчина был задержан. В результате атаки два человека погибли, семь пострадали.

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В результате нападения неизвестного с ножом в финском городе Турку погибли 2 человека.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, что восемь пострадавших госпитализированы.

Полиция Финляндии не исключает, что инцидент в городе Турку имеет связь с международным терроризмом, но не может пока подтвердить эту версию.