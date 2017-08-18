В Балакене выставили на продажу продукцию ABAD

2017-08-18 17:42 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Баку выставили на продажу продукцию семейных хозяйств, поддерживаемых ABAD в Балакенском районе.

Как передает Oxu.Az, представленные джем и варенье приготовлены семейными хозяйствами ABAD. Все продукты выставлены под специальным брендом, созданным ABAD для семей и соответствующим дизайном:

«На первой стадии на продажу выставлена продукция следующих семейных брендов: Balməkan (семейное хозяйство Базаровых), Dənə-dənə (семейное хозяйство Багировых), Yay səbəti (семейное хозяйство Алиевых), Bağımızın bəhrəsi (семейное хозяйство Ибрагимовых), Budaqdan (семейное хозяйство Халиловых).

Эти продукты были изготовлены семейными хозяйствами с использованием выданного ABAD технологического оборудования. Полностью натуральная продукция семей ABAD не содержит никаких добавок и имеет свой особый вкус. При изготовлении джема и варенья семьи используют собранные на даче фрукты. Кроме того, продукция прошла сертификацию соответствия и качества.

Джем и варенье семей ABAD на данный момент выставлены на продажу в центрах ABAD в Ичеришехер и в зоне Duty Free Международного аэропорта Гейдар Алиев.

В ближайшем будущем продукция семейных хозяйств ABAD попадет на полки крупных супермаркетов. Кроме того, потребителям в скором времени представят мясные и молочные продукты, новые бренды джема и варенья семей ABAD.

Отметим, что публичное юридическое лицо ABAD было создано по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева от 23 сентября 2016 года.

Целью создания публичного юридического лица является реализация проектов социальной направленности с целью поддержки активного участия граждан в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики, повышения уровня занятости населения и формирования конкурентоспособных семейных хозяйств.

Приоритетными направлениями деятельности публичного юридического лица ABAD является оказание поддержки семейному бизнесу, действующему в сфере народного декоративно-прикладного искусства и сельского хозяйства.

На первом этапе в качестве пилотного проекта ABAD начал действовать в Масаллинском районе.

21 октября прошлого года между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики было подписано соглашение о корпоративном сотрудничестве в сферах деятельности центров ABAD.

В рамках сотрудничества проект ABAD в Балакенском районе был определен в качестве 2-го пилотного проекта. При поддержке SOCAR 12 семьям были переданы оснащенные специальным производственным оборудованием 9 контейнеров для переработки фруктов, 2 - молока и 1 – мяса.

3 августа 2017 года президент Ильхам Алиев принял участие в открытии центра ABAD в Балакене.

Э.Ш.

