Глава государства поздравил афганского коллегу

2017-08-18 17:50 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил поздравительное письмо своему афганскому коллеге Мухаммеду Ашрафу Гани по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости.

Как передает Oxu.Az, президент от своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравил Мухаммеда Ашрафа Гани и заявил, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном и дальше будут развиваться и расширяться во благо наших народов.

Президент Азербайджана пожелал главе афганского государства крепкого здоровья, успехов в делах в этот знаменательный день, дружественному народу Афганистана - мира и процветания.

Н.О.

